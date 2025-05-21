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Педро Эмануэль - статистика

Португалия
11 февраля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Халидж
33
10
16
7
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
1 : 1
23.04.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
17.04.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Халидж
1 : 5
12.04.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Раед
1 : 2
06.04.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Халидж
0 : 2
14.03.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Ахли
2 : 2
07.03.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд
2 : 1
01.03.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Халидж
1 : 1
26.02.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 1
15.02.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Халидж
1 : 1
01.02.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
25.01.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
1 : 3
21.01.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Халидж
3 : 0
17.01.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
2 : 2
09.01.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
1 : 2
07.12.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
29.11.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Халидж
3 : 2
23.11.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.11.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
4 : 0
01.11.2024
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Вахда
1 : 3
24.10.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Халидж
0 : 3
18.10.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Халидж
1 : 0
04.10.2024
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттихад
4 : 1
27.09.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
0 : 0
20.09.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
2 : 0
13.09.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
0 : 1
29.08.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
0 : 1
23.08.2024
Халидж
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