Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Славиша Стоянович - статистика

    Тренер
    Имя Славиша
    Фамилия Стоянович
    Гражданство Словения
    Дата рождения 6 декабря 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Латвия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.03.2019 Северная Македония 3 : 1 Латвия
    24.03.2019 Польша 2 : 0 Латвия
    • Читайте нас: 