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    Беюкага Гаджиев - статистика

    Тренер
    Имя Беюкага
    Фамилия Гаджиев
    Гражданство Азербайджан
    Дата рождения 20 апреля 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нефтчи 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.08.2020 Нефтчи 2 : 1 Шкупи
    17.09.2020 Нефтчи 1 : 3 Галатасарай
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