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    Анатолий Заяев - статистика

    Тренер
    Имя Анатолий
    Фамилия Заяев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 27 октября 1931
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлург 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.09.2012 Металлург 1 : 1 Говерла
    30.09.2012 Кривбасс 5 : 0 Металлург
    21.10.2012 Ворскла 5 : 0 Металлург
    26.10.2012 Металлург 0 : 1 Черноморец
    26.11.2012 Днепр 3 : 0 Металлург
    01.12.2012 Металлург 1 : 3 Металлист
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