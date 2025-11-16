Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Норвегия. Элитсериен 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 Норвегия. Элитсериен 2022 Лига конференций 2021/2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Швеция. Аллсвенскан 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013