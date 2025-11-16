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Аге Хареиде
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Аге Хареиде - статистика
Норвегия
23 сентября 1953 - 18 декабря 2025 (72)
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Команда
И
В
П
Н
Исландия
6
2
3
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Украина
2 : 0
16.11.2025
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Азербайджан
0 : 2
13.11.2025
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Исландия
2 : 2
13.10.2025
Франция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Исландия
3 : 5
10.10.2025
Украина
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Франция
2 : 1
09.09.2025
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Исландия
5 : 0
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