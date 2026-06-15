Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2026 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Африканских Наций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012