Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хорхе Каскилья - статистика

Португалия
13 января 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Морейренcе
29
5
16
8
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Бенфика
3 : 1
19.05.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Морейренcе
2 : 1
11.05.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Морейренcе
2 : 3
03.05.2013
Брага
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Академика
1 : 0
28.04.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Морейренcе
0 : 3
20.04.2013
Порту
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Спортинг
3 : 2
06.04.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 24 тур
Морейренcе
1 : 1
30.03.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Риу Аве
0 : 1
17.03.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Морейренcе
1 : 1
10.03.2013
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 21 тур
Маритиму
1 : 1
03.03.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Морейренcе
0 : 0
24.02.2013
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
17.02.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 18 тур
Морейренcе
3 : 0
10.02.2013
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Насьональ
1 : 2
03.02.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Морейренcе
0 : 5
27.01.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Морейренcе
0 : 2
21.01.2013
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Витория Сетубал
5 : 0
13.01.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Брага
1 : 0
06.01.2013
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
16.12.2012
Академика
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Порту
1 : 0
09.12.2012
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Морейренcе
2 : 2
27.11.2012
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Эшторил
2 : 0
11.11.2012
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
04.11.2012
Риу Аве
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Ольяненси
2 : 2
27.10.2012
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 6 тур
Морейренcе
0 : 1
08.10.2012
Маритиму
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Жил Висенте
4 : 3
30.09.2012
Морейренcе
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Морейренcе
0 : 1
21.09.2012
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Морейренcе
3 : 1
26.08.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
19.08.2012
Морейренcе
Главные новости
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
2
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
2
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
9
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
Вчера, 21:13
3
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
Вчера, 20:51
21
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
Вчера, 20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
Вчера, 19:50
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+