Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Чемпион-Лига 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013