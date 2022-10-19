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    Джованни Строппа - статистика

    Тренер
    Имя Джованни
    Фамилия Строппа
    Гражданство Италия
    Дата рождения 24 января 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монца 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.10.2022 Удинезе 2 : 3 Монца
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