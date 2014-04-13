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    Саша Левандовски - статистика

    Тренер
    Имя Саша
    Фамилия Левандовски
    Гражданство Германия
    Дата рождения 5 октября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Байер 5 4 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.04.2014 Байер 2 : 1 Герта
    20.04.2014 Нюрнберг 1 : 4 Байер
    26.04.2014 Байер 2 : 2 Боруссия
    03.05.2014 Айнтрахт 0 : 2 Байер
    10.05.2014 Байер 2 : 1 Вердер
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