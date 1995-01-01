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    Александар Тирнанич

    Тренер
    Имя Александар
    Фамилия Тирнанич
    Команда Югославия
    Гражданство Югославия
    Дата рождения 15 июля 1911
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Югославия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.06.1979 СССР 2 : 1 Югославия
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