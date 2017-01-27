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Фредерик Антц
Статистика
Фредерик Антц - статистика
Франция
30 мая 1966 (60)
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи 2013
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Кубок 2008/2009
Суперкубок Франции 2007
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Монпелье
20
5
8
7
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5 : 1
27.01.2017
Монпелье
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2 : 0
21.01.2017
Монпелье
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1 : 1
14.01.2017
Дижон
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 0
21.12.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
4 : 0
17.12.2016
Бордо
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 1
10.12.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
3 : 0
03.12.2016
ПСЖ
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 1
04.11.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 2
29.10.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
6 : 2
21.10.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3 : 2
15.10.2016
Кан
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3 : 3
01.10.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 1
24.09.2016
Метц
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 1
21.09.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 1
10.09.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
27.08.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
21.08.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
13.08.2016
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