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    Тито Виланова - статистика

    Тренер
    Имя Тито
    Фамилия Виланова
    Гражданство Испания
    Дата рождения 17 сентября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Барселона 4 3 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.10.2012 Алавес 0 : 3 Барселона
    29.11.2012 Барселона 3 : 1 Алавес
    12.12.2012 Кордоба 0 : 2 Барселона
    17.01.2013 Барселона 2 : 2 Малага
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