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    Станислав Цховребов - статистика

    Тренер
    Имя Станислав
    Отчество Сосланович
    Фамилия Цховребов
    Команда Машук-КМВ
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 февраля 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Чайка 2 : 0 Машук-КМВ Россия. Вторая лига. Группа 1, 20 тур
    25.03.2023 Машук-КМВ 2 : 2 Алания-2 Россия. Вторая лига. Группа 1, 21 тур
    31.03.2023 Ессентуки 0 : 3 Машук-КМВ Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
    08.04.2023 Машук-КМВ 3 : 1 Дружба Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Машук-КМВ 26 5 12 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Спартак-Нальчик 2 : 2 Машук-КМВ
    30.07.2022 Машук-КМВ 0 : 0 Черноморец
    07.08.2022 Ротор 2 : 1 Машук-КМВ
    14.08.2022 Машук-КМВ 1 : 3 Динамо
    09.11.2022 Биолог-Новокубанск 3 : 0 Машук-КМВ
    27.08.2022 Машук-КМВ 0 : 0 СКА
    03.09.2022 Кубань Холдинг 5 : 2 Машук-КМВ
    10.09.2022 Машук-КМВ 0 : 0 Чайка
    18.09.2022 Алания-2 2 : 4 Машук-КМВ
    25.09.2022 Машук-КМВ 2 : 0 Ессентуки
    01.10.2022 Дружба 0 : 1 Машук-КМВ
    08.10.2022 Машук-КМВ 0 : 1 Форте
    15.10.2022 Машук-КМВ 1 : 5 Легион
    22.10.2022 Черноморец 3 : 1 Машук-КМВ
    29.10.2022 Машук-КМВ 0 : 1 Ротор
    04.11.2022 Динамо 1 : 0 Машук-КМВ
    21.08.2022 Машук-КМВ 1 : 2 Биолог-Новокубанск
    13.11.2022 СКА 2 : 0 Машук-КМВ
    11.03.2023 Машук-КМВ 1 : 1 Кубань Холдинг
    18.03.2023 Чайка 2 : 0 Машук-КМВ
    25.03.2023 Машук-КМВ 2 : 2 Алания-2
    31.03.2023 Ессентуки 0 : 3 Машук-КМВ
    08.04.2023 Машук-КМВ 3 : 1 Дружба
    15.04.2023 Форте 0 : 0 Машук-КМВ
    22.04.2023 Легион 0 : 0 Машук-КМВ
    29.04.2023 Машук-КМВ 0 : 0 Спартак-Нальчик
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