Станислав Цховребов - статистика
Тренер
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Сосланович
|Фамилия
|Цховребов
|Команда
|Машук-КМВ
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|28 февраля 1969
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Сосланович
|Фамилия
|Цховребов
|Команда
|Машук-КМВ
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|28 февраля 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Чайка
|2 : 0
|Машук-КМВ
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 20 тур
|25.03.2023
|Машук-КМВ
|2 : 2
|Алания-2
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 21 тур
|31.03.2023
|Ессентуки
|0 : 3
|Машук-КМВ
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
|08.04.2023
|Машук-КМВ
|3 : 1
|Дружба
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Машук-КМВ
|26
|5
|12
|9
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Спартак-Нальчик
|2 : 2
|Машук-КМВ
|30.07.2022
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Черноморец
|07.08.2022
|Ротор
|2 : 1
|Машук-КМВ
|14.08.2022
|Машук-КМВ
|1 : 3
|Динамо
|09.11.2022
|Биолог-Новокубанск
|3 : 0
|Машук-КМВ
|27.08.2022
|Машук-КМВ
|0 : 0
|СКА
|03.09.2022
|Кубань Холдинг
|5 : 2
|Машук-КМВ
|10.09.2022
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Чайка
|18.09.2022
|Алания-2
|2 : 4
|Машук-КМВ
|25.09.2022
|Машук-КМВ
|2 : 0
|Ессентуки
|01.10.2022
|Дружба
|0 : 1
|Машук-КМВ
|08.10.2022
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Форте
|15.10.2022
|Машук-КМВ
|1 : 5
|Легион
|22.10.2022
|Черноморец
|3 : 1
|Машук-КМВ
|29.10.2022
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Ротор
|04.11.2022
|Динамо
|1 : 0
|Машук-КМВ
|21.08.2022
|Машук-КМВ
|1 : 2
|Биолог-Новокубанск
|13.11.2022
|СКА
|2 : 0
|Машук-КМВ
|11.03.2023
|Машук-КМВ
|1 : 1
|Кубань Холдинг
|18.03.2023
|Чайка
|2 : 0
|Машук-КМВ
|25.03.2023
|Машук-КМВ
|2 : 2
|Алания-2
|31.03.2023
|Ессентуки
|0 : 3
|Машук-КМВ
|08.04.2023
|Машук-КМВ
|3 : 1
|Дружба
|15.04.2023
|Форте
|0 : 0
|Машук-КМВ
|22.04.2023
|Легион
|0 : 0
|Машук-КМВ
|29.04.2023
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Спартак-Нальчик