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    Петер Кнабель - статистика

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Кнабель
    Гражданство Германия
    Дата рождения 2 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гамбург 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2015 Байер 4 : 0 Гамбург
    11.04.2015 Гамбург 0 : 2 Вольфсбург
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