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    Альваро Сервера - статистика

    Тренер
    Имя Альваро
    Фамилия Сервера
    Команда Реал Ов
    Гражданство Испания
    Дата рождения 20 сентября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реал Ов 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Гимнастика 2 : 3 Реал Ов
    04.01.2023 Реал Ов 0 : 2 Атлетико
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