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    Иньяки Техада - статистика

    Тренер
    Имя Иньяки
    Фамилия Техада
    Гражданство Испания
    Дата рождения 19 ноября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спортинг 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.02.2012 Валенсия 4 : 0 Спортинг
    19.02.2012 Спортинг 1 : 1 Атлетико
    25.02.2012 Расинг 1 : 1 Спортинг
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