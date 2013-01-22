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    Сами Трабелси - статистика

    Тренер
    Имя Сами
    Фамилия Трабелси
    Гражданство Тунис
    Дата рождения 4 февраля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2013 Тунис 1 : 0 Алжир
    26.01.2013 Кот-д'Ивуар 3 : 0 Тунис
    30.01.2013 Того 1 : 1 Тунис
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