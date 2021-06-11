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    Мохамед Абдалла - статистика

    Тренер
    Имя Мохамед
    Фамилия Абдалла
    Гражданство Судан
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Судан 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2021 Судан 3 : 2 Замбия
    13.06.2021 Судан 0 : 1 Замбия
    22.08.2021 Судан 1 : 2 Нигер
    26.08.2021 Судан 3 : 0 Нигер
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