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    Клаудио Джентиле - статистика

    Тренер
    Имя Клаудио
    Фамилия Джентиле
    Гражданство Италия
    Дата рождения 27 сентября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ливия 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2012 Экваториальная Гвинея 1 : 0 Ливия
    25.01.2012 Ливия 2 : 2 Замбия
    29.01.2012 Ливия 2 : 1 Сенегал
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