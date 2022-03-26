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    Стэнли Чосане - статистика

    Тренер
    Имя Стэнли
    Фамилия Чосане
    Команда Ботсвана
    Гражданство Ботсвана
    Дата рождения 16 января 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ботсвана 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2022 Танзания 0 : 0 Ботсвана
    27.09.2022 ЮАР 1 : 0 Ботсвана
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