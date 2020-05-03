Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Штрайх - статистика

Германия
11 июня 1965 (61)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Фрайбург
32
12
12
8
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
1 : 1
03.05.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 0
26.04.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 1
19.04.2026
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
0 : 1
12.04.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
2 : 3
04.04.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
Санкт-Паули
1 : 2
22.03.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
0 : 1
15.03.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
3 : 3
07.03.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.03.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
22.02.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
14.02.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
07.02.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 0
01.02.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2 : 1
25.01.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2 : 2
18.01.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
2 : 1
10.01.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
3 : 4
20.12.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 1
14.12.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
2 : 1
06.12.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
6 : 2
22.11.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 0
26.10.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
2 : 2
19.10.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
0 : 0
05.10.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 1
28.09.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 3
20.09.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
23.08.2025
Аугсбург
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
2
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
8
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
3
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
15
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
10
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
6
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+