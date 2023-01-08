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    Грэхэм Вестли - статистика

    Тренер
    Имя Грэхэм
    Фамилия Вестли
    Команда Стивенидж
    Гражданство Англия
    Дата рождения 4 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Стивенидж 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Астон Вилла 1 : 2 Стивенидж
    29.01.2023 Сток Сити 3 : 1 Стивенидж
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