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    Дирк Хеесен

    Тренер
    Имя Дирк
    Фамилия Хеесен
    Команда Осс
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 15 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Осс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.12.2011 Херенвен 11 : 1 Осс
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