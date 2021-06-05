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    Набиль Маалул - статистика

    Тренер
    Имя Набиль
    Фамилия Маалул
    Гражданство Тунис
    Дата рождения 25 декабря 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2021 Тунис 0 : 2 Алжир
    05.06.2021 Тунис 1 : 0 ДР Конго
    15.06.2021 Тунис 1 : 0 Мали
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