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    Казимеж Москаль - статистика

    Тренер
    Имя Казимеж
    Фамилия Москаль
    Гражданство Польша
    Дата рождения 9 января 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Висла 3 1 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.12.2011 Висла 2 : 1 Твенте
    17.02.2012 Висла 1 : 1 Стандард
    23.02.2012 Стандард 0 : 0 Висла
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