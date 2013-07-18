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    Сурен Чахалян - статистика

    Тренер
    Имя Сурен
    Фамилия Чахалян
    Гражданство Армения
    Дата рождения 24 августа 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пюник 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2013 Жальгирис 2 : 0 Пюник
    25.07.2013 Пюник 1 : 1 Жальгирис
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