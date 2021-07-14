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    Александр Акимов - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Акимов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 января 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо Вл 5 3 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Торпедо Вл 2 : 0 Муром
    28.07.2021 Родина 2 : 3 Торпедо Вл
    11.08.2021 Волна 0 : 2 Торпедо Вл
    25.08.2021 Торпедо Вл 0 : 1 КАМАЗ
    23.09.2021 Торпедо Вл 0 : 2 Урал
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