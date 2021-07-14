Александр Акимов - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Акимов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 января 1972
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Акимов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 января 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо Вл
|5
|3
|2
|0
|Дата
|Матч
|14.07.2021
|Торпедо Вл
|2 : 0
|Муром
|28.07.2021
|Родина
|2 : 3
|Торпедо Вл
|11.08.2021
|Волна
|0 : 2
|Торпедо Вл
|25.08.2021
|Торпедо Вл
|0 : 1
|КАМАЗ
|23.09.2021
|Торпедо Вл
|0 : 2
|Урал