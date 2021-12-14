Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008