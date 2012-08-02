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    Илие Стан - статистика

    Тренер
    Имя Илие
    Фамилия Стан
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 17 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ФКСБ 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2012 ФКСБ 0 : 1 Спартак Тр
    09.08.2012 Спартак Тр 0 : 3 ФКСБ
    30.08.2012 ФКСБ 3 : 0 Экранас
    23.08.2012 Экранас 0 : 2 ФКСБ
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