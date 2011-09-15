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    Моти Иванир - статистика

    Тренер
    Имя Моти
    Фамилия Иванир
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 18 марта 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Маккаби 5 0 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2011 Бешикташ 5 : 1 Маккаби
    20.10.2011 Сток Сити 3 : 0 Маккаби
    03.11.2011 Маккаби 1 : 2 Сток Сити
    02.12.2011 Маккаби 2 : 3 Бешикташ
    14.12.2011 Динамо 3 : 3 Маккаби
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