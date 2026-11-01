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Румыния. Лига I
Команды
Оцелул
Доринел Мунтяну
Статистика
Доринел Мунтяну - статистика
Оцелул
Румыния
25 июня 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
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Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
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Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
В
П
Н
Оцелул
14
2
5
7
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
2 : 3
21.09.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя Клуж
3 : 0
14.09.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
0 : 1
06.09.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Волунтари
2 : 2
28.08.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 6 тур
Оцелул
1 : 0
24.08.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 1
16.08.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Петролул
1 : 0
09.08.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 1
31.07.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 2 тур
УТА Арад
2 : 2
24.07.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 1 тур
Оцелул
2 : 1
18.07.2026
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