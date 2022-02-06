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    Петер Герхрадссон - статистика

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Герхрадссон
    Команда Хэкен
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 22 августа 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хэкен 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2022 Хэкен 1 : 2 Краснодар
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