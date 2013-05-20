Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хенрик Клаусен - статистика

Дания
3 мая 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Оденсе
32
10
15
7
Дания. Супер-Лига, 33 тур
Оденсе
3 : 3
20.05.2013
Силькеборг
Дания. Супер-Лига, 32 тур
Эсбьерг
6 : 2
16.05.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 31 тур
Нордшелланд
4 : 1
10.05.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 30 тур
Оденсе
0 : 1
06.05.2013
Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига, 29 тур
Оденсе
1 : 2
28.04.2013
Брондбю
Дания. Супер-Лига, 28 тур
Сендерийск
4 : 1
21.04.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 27 тур
Оденсе
3 : 4
14.04.2013
Ольборг
Дания. Супер-Лига, 26 тур
Копенгаген
1 : 1
07.04.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 25 тур
Оденсе
2 : 0
31.03.2013
Хорсенс
Дания. Супер-Лига, 24 тур
Оденсе
0 : 0
28.03.2013
Рандерс
Дания. Супер-Лига, 23 тур
Орхус
2 : 1
17.03.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 22 тур
Хорсенс
2 : 0
10.03.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 20 тур
Ольборг
2 : 2
06.03.2013
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 21 тур
Оденсе
2 : 3
03.03.2013
Копенгаген
Дания. Супер-Лига, 19 тур
Оденсе
3 : 0
01.12.2012
Эсбьерг
Дания. Супер-Лига, 18 тур
Силькеборг
0 : 2
24.11.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 17 тур
Рандерс
3 : 2
19.11.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 16 тур
Оденсе
5 : 0
11.11.2012
Сендерийск
Дания. Супер-Лига, 15 тур
Брондбю
0 : 3
04.11.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 14 тур
Оденсе
2 : 4
28.10.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 13 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
21.10.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 12 тур
Оденсе
3 : 0
05.10.2012
Нордшелланд
Дания. Супер-Лига, 11 тур
Оденсе
1 : 2
30.09.2012
Орхус
Дания. Супер-Лига, 10 тур
Хорсенс
2 : 2
23.09.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 9 тур
Эсбьерг
3 : 0
14.09.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 7 тур
Оденсе
0 : 4
26.08.2012
Ольборг
Дания. Супер-Лига, 6 тур
Сендерийск
1 : 2
20.08.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 5 тур
Оденсе
2 : 1
10.08.2012
Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига, 4 тур
Силькеборг
0 : 1
03.08.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 3 тур
Нордшелланд
1 : 1
29.07.2012
Оденсе
Дания. Супер-Лига, 2 тур
Оденсе
0 : 1
22.07.2012
Рандерс
Дания. Супер-Лига, 1 тур
Брондбю
0 : 1
15.07.2012
Оденсе
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
1
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
1
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
11
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
5
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+