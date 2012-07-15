Хенрик Клаусен - статистика
Тренер
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Клаусен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|3 мая 1971
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Клаусен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|3 мая 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Оденсе
|32
|10
|15
|7
|Дата
|Матч
|15.07.2012
|Брондбю
|0 : 1
|Оденсе
|22.07.2012
|Оденсе
|0 : 1
|Рандерс
|29.07.2012
|Нордшелланд
|1 : 1
|Оденсе
|03.08.2012
|Силькеборг
|0 : 1
|Оденсе
|10.08.2012
|Оденсе
|2 : 1
|Мидтьюлланд
|20.08.2012
|Сендерийск
|1 : 2
|Оденсе
|26.08.2012
|Оденсе
|0 : 4
|Ольборг
|14.09.2012
|Эсбьерг
|3 : 0
|Оденсе
|23.09.2012
|Хорсенс
|2 : 2
|Оденсе
|30.09.2012
|Оденсе
|1 : 2
|Орхус
|05.10.2012
|Оденсе
|3 : 0
|Нордшелланд
|21.10.2012
|Мидтьюлланд
|1 : 1
|Оденсе
|28.10.2012
|Оденсе
|2 : 4
|Орхус
|04.11.2012
|Брондбю
|0 : 3
|Оденсе
|11.11.2012
|Оденсе
|5 : 0
|Сендерийск
|19.11.2012
|Рандерс
|3 : 2
|Оденсе
|24.11.2012
|Силькеборг
|0 : 2
|Оденсе
|01.12.2012
|Оденсе
|3 : 0
|Эсбьерг
|06.03.2013
|Ольборг
|2 : 2
|Оденсе
|03.03.2013
|Оденсе
|2 : 3
|Копенгаген
|10.03.2013
|Хорсенс
|2 : 0
|Оденсе
|17.03.2013
|Орхус
|2 : 1
|Оденсе
|28.03.2013
|Оденсе
|0 : 0
|Рандерс
|31.03.2013
|Оденсе
|2 : 0
|Хорсенс
|07.04.2013
|Копенгаген
|1 : 1
|Оденсе
|14.04.2013
|Оденсе
|3 : 4
|Ольборг
|21.04.2013
|Сендерийск
|4 : 1
|Оденсе
|28.04.2013
|Оденсе
|1 : 2
|Брондбю
|06.05.2013
|Оденсе
|0 : 1
|Мидтьюлланд
|10.05.2013
|Нордшелланд
|4 : 1
|Оденсе
|16.05.2013
|Эсбьерг
|6 : 2
|Оденсе
|20.05.2013
|Оденсе
|3 : 3
|Силькеборг