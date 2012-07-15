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    Хенрик Клаусен - статистика

    Тренер
    Имя Хенрик
    Фамилия Клаусен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 3 мая 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оденсе 32 10 15 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2012 Брондбю 0 : 1 Оденсе
    22.07.2012 Оденсе 0 : 1 Рандерс
    29.07.2012 Нордшелланд 1 : 1 Оденсе
    03.08.2012 Силькеборг 0 : 1 Оденсе
    10.08.2012 Оденсе 2 : 1 Мидтьюлланд
    20.08.2012 Сендерийск 1 : 2 Оденсе
    26.08.2012 Оденсе 0 : 4 Ольборг
    14.09.2012 Эсбьерг 3 : 0 Оденсе
    23.09.2012 Хорсенс 2 : 2 Оденсе
    30.09.2012 Оденсе 1 : 2 Орхус
    05.10.2012 Оденсе 3 : 0 Нордшелланд
    21.10.2012 Мидтьюлланд 1 : 1 Оденсе
    28.10.2012 Оденсе 2 : 4 Орхус
    04.11.2012 Брондбю 0 : 3 Оденсе
    11.11.2012 Оденсе 5 : 0 Сендерийск
    19.11.2012 Рандерс 3 : 2 Оденсе
    24.11.2012 Силькеборг 0 : 2 Оденсе
    01.12.2012 Оденсе 3 : 0 Эсбьерг
    06.03.2013 Ольборг 2 : 2 Оденсе
    03.03.2013 Оденсе 2 : 3 Копенгаген
    10.03.2013 Хорсенс 2 : 0 Оденсе
    17.03.2013 Орхус 2 : 1 Оденсе
    28.03.2013 Оденсе 0 : 0 Рандерс
    31.03.2013 Оденсе 2 : 0 Хорсенс
    07.04.2013 Копенгаген 1 : 1 Оденсе
    14.04.2013 Оденсе 3 : 4 Ольборг
    21.04.2013 Сендерийск 4 : 1 Оденсе
    28.04.2013 Оденсе 1 : 2 Брондбю
    06.05.2013 Оденсе 0 : 1 Мидтьюлланд
    10.05.2013 Нордшелланд 4 : 1 Оденсе
    16.05.2013 Эсбьерг 6 : 2 Оденсе
    20.05.2013 Оденсе 3 : 3 Силькеборг
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