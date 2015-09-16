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    Лоран Фурнье - статистика

    Тренер
    Имя Лоран
    Фамилия Фурнье
    Гражданство Франция
    Дата рождения 14 сентября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лион 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.09.2015 Гент 1 : 1 Лион
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