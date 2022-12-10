Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Англия. Чемпионшип, 1 тур