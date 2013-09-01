Метин Диядин - статистика
Тренер
|Имя
|Метин
|Фамилия
|Диядин
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|16 февраля 1968
|Имя
|Метин
|Фамилия
|Диядин
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|16 февраля 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Генчлербирлиги
|6
|1
|5
|0
|Дата
|Матч
|01.09.2013
|Карабюкспор
|1 : 0
|Генчлербирлиги
|21.09.2013
|Коньяспор
|1 : 0
|Генчлербирлиги
|29.09.2013
|Генчлербирлиги
|0 : 1
|Фенербахче
|06.10.2013
|Сивасспор
|2 : 0
|Генчлербирлиги
|19.10.2013
|Генчлербирлиги
|1 : 3
|Касымпаша
|26.10.2013
|Элазигспор
|1 : 2
|Генчлербирлиги