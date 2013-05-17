Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нурулла Саглам - статистика

Турция
20 января 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Мерсин Идманюрду
33
4
19
10
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
17.05.2013
Газиантепспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
1 : 0
13.05.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 2
05.05.2013
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
26.04.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 0
20.04.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
13.04.2013
Бурсаспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Галатасарай
3 : 1
06.04.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
01.04.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
16.03.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
11.03.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Кайсериспор
2 : 1
03.03.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
23.02.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
17.02.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
10.02.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Эскишехирспор
0 : 0
03.02.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Мерсин Идманюрду
3 : 0
27.01.2013
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Ордуспор
1 : 1
21.01.2013
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Газиантепспор
2 : 1
23.12.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 1
15.12.2012
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Элазигспор
1 : 0
07.12.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Антальяспор
1 : 0
02.12.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 1
23.11.2012
Карабюкспор
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
11.11.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Бешикташ
3 : 0
04.11.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 0
27.10.2012
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Касымпаша
2 : 2
21.10.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
07.10.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Трабзонспор
1 : 1
30.09.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
22.09.2012
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Фенербахче
2 : 1
16.09.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 3
31.08.2012
Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Сивасспор
3 : 3
25.08.2012
Мерсин Идманюрду
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 0
19.08.2012
Ордуспор
Главные новости
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
11
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
5
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+