Джим МакИнтайр - статистика
Тренер
|Имя
|Джим
|Фамилия
|МакИнтайр
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|24 мая 1972
|Имя
|Джим
|Фамилия
|МакИнтайр
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|24 мая 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Росс Каунти
|17
|4
|10
|3
|Дата
|Матч
|30.07.2022
|Хартс
|2 : 1
|Росс Каунти
|06.08.2022
|Росс Каунти
|1 : 3
|Селтик
|13.08.2022
|Сент-Миррен
|1 : 0
|Росс Каунти
|20.08.2022
|Росс Каунти
|1 : 0
|Килмарнок
|27.08.2022
|Рейнджерс
|4 : 0
|Росс Каунти
|03.09.2022
|Росс Каунти
|1 : 1
|Абердин
|04.10.2022
|Росс Каунти
|0 : 5
|Мазервелл
|17.09.2022
|Сент-Джонстон
|0 : 0
|Росс Каунти
|01.10.2022
|Росс Каунти
|0 : 2
|Хиберниан
|08.10.2022
|Ливингстон
|0 : 1
|Росс Каунти
|15.10.2022
|Росс Каунти
|1 : 1
|Данди Юнайтед
|22.10.2022
|Килмарнок
|1 : 0
|Росс Каунти
|30.10.2022
|Росс Каунти
|1 : 2
|Хартс
|05.11.2022
|Росс Каунти
|3 : 2
|Сент-Миррен
|08.11.2022
|Хиберниан
|0 : 2
|Росс Каунти
|12.11.2022
|Селтик
|2 : 1
|Росс Каунти
|17.12.2022
|Росс Каунти
|1 : 2
|Сент-Джонстон