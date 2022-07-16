Александр Горбачев - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Горбачев
|Команда
|Торпедо Вл
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 ноября 1970
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Горбачев
|Команда
|Торпедо Вл
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 ноября 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Звезда
|0 : 1
|Торпедо Вл
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|08.04.2023
|Торпедо Вл
|1 : 0
|Балтика-БФУ
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо Вл
|32
|10
|7
|15
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Динамо-2
|2 : 1
|Торпедо Вл
|24.07.2022
|Торпедо Вл
|1 : 2
|Чертаново
|30.07.2022
|Муром
|5 : 0
|Торпедо Вл
|06.08.2022
|Текстильщик
|4 : 0
|Торпедо Вл
|10.08.2022
|Знамя Труда
|0 : 3
|Торпедо Вл
|21.08.2022
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Спартак К
|24.10.2022
|Тверь
|1 : 2
|Торпедо Вл
|04.09.2022
|Торпедо Вл
|2 : 0
|Динамо Вг
|10.09.2022
|Торпедо-2
|1 : 2
|Торпедо Вл
|18.09.2022
|Торпедо Вл
|2 : 1
|Химик
|22.09.2022
|Чертаново
|0 : 1
|Торпедо Вл
|26.09.2022
|Торпедо Вл
|1 : 4
|Муром
|01.10.2022
|Торпедо Вл
|2 : 2
|Текстильщик
|08.10.2022
|Торпедо Вл
|1 : 1
|Знамя Труда
|19.10.2022
|Спартак К
|1 : 1
|Торпедо Вл
|27.08.2022
|Торпедо Вл
|1 : 0
|Тверь
|30.10.2022
|Динамо Вг
|1 : 0
|Торпедо Вл
|05.11.2022
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Торпедо-2
|09.11.2022
|Химик
|2 : 3
|Торпедо Вл
|13.11.2022
|Торпедо Вл
|1 : 3
|Динамо-2
|02.04.2023
|Звезда
|0 : 1
|Торпедо Вл
|08.04.2023
|Торпедо Вл
|1 : 0
|Балтика-БФУ
|15.04.2023
|Зоркий
|0 : 0
|Торпедо Вл
|22.04.2023
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Енисей-М
|29.04.2023
|Ленинградец
|0 : 0
|Торпедо Вл
|05.05.2023
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Луки-Энергия
|10.05.2023
|Балтика-БФУ
|0 : 0
|Торпедо Вл
|15.05.2023
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Зоркий
|21.05.2023
|Енисей-М
|0 : 0
|Торпедо Вл
|28.05.2023
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Ленинградец
|04.06.2023
|Луки-Энергия
|0 : 0
|Торпедо Вл
|10.06.2023
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Звезда