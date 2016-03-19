Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур