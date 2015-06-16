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    Серхио Маркарян - статистика

    Тренер
    Имя Серхио
    Фамилия Маркарян
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 1 ноября 1944
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Греция 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.06.2015 Польша 0 : 0 Греция
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