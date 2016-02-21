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Хосе Рамон Сандоваль
Статистика
Хосе Рамон Сандоваль - статистика
Испания
2 мая 1968 (58)
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
В
П
Н
Гранада
25
5
15
5
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 2
21.02.2016
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
14.02.2016
Гранада
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 2
07.02.2016
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
1 : 0
30.01.2016
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
3 : 2
23.01.2016
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
5 : 1
18.01.2016
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Барселона
4 : 0
09.01.2016
Гранада
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
2 : 1
03.01.2016
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
30.12.2015
Гранада
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 2
20.12.2015
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
1 : 2
12.12.2015
Гранада
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
0 : 2
05.12.2015
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Малага
2 : 2
28.11.2015
Гранада
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
2 : 0
22.11.2015
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 1
07.11.2015
Гранада
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 1
01.11.2015
Гранада
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
1 : 1
24.10.2015
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
3 : 3
19.10.2015
Гранада
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
1 : 1
03.10.2015
Депортиво
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
1 : 0
25.09.2015
Гранада
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
0 : 3
22.09.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1 : 0
19.09.2015
Гранада
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
1 : 3
13.09.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 2
30.08.2015
Гранада
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
1 : 3
24.08.2015
Эйбар
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