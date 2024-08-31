Статистика по турнирам

Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2011/2012