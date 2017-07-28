Статистика по турнирам

Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2011/2012