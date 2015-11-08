Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Галимджан Хайрулин - статистика

Россия
27 мая 1974 (52)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спартак К
17
7
7
3
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Спартак К
1 : 0
08.11.2015
Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Сочи
3 : 2
01.11.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Текстильщик
0 : 0
21.10.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Спартак К
0 : 1
17.10.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Знамя Труда
3 : 2
11.10.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Спартак К
1 : 3
05.10.2015
Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Москва
3 : 1
01.10.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Спартак К
3 : 0
27.09.2015
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Псков
3 : 1
21.09.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Спартак К
2 : 1
15.09.2015
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
ЦРФСО
0 : 2
08.09.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Спартак К
3 : 0
01.09.2015
Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.08.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Спартак К
2 : 1
12.08.2015
Сочи
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Химки
3 : 0
04.08.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Спартак К
1 : 1
28.07.2015
Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Домодедово
0 : 2
20.07.2015
Спартак К
Главные новости
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+