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    Максим Васильев - статистика

    Тренер
    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Васильев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 сентября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Салют 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2013 Салют 2 : 1 Балтика
    28.08.2013 Луч 1 : 1 Салют
    22.09.2013 Салют 3 : 0 Арсенал
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