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    Вячеслав Рудаков - статистика

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Рудаков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 августа 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Байкал 5 0 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.03.2016 Енисей 4 : 0 Байкал
    16.03.2016 Тюмень 3 : 1 Байкал
    20.03.2016 Байкал 0 : 1 Луч
    27.03.2016 СКА-Хабаровск 0 : 0 Байкал
    03.04.2016 Байкал 0 : 3 Сокол
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