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    Джанкарло Камолезе - статистика

    Тренер
    Имя Джанкарло
    Фамилия Камолезе
    Гражданство Италия
    Дата рождения 25 февраля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ливорно 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.01.2008 Торино 1 : 2 Ливорно
    02.03.2008 Ливорно 1 : 0 Катания
    09.03.2008 Лацио 2 : 0 Ливорно
    19.03.2008 Ливорно 1 : 1 Реджо-ди-Калабрия
    22.03.2008 Удинезе 2 : 0 Ливорно
    13.04.2008 Ливорно 1 : 2 Кальяри
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