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    Ренцо Уливьери

    Тренер
    Имя Ренцо
    Фамилия Уливьери
    Гражданство Италия
    Дата рождения 2 февраля 1941
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реджо-ди-Калабрия 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.11.2007 Реджо-ди-Калабрия 2 : 0 Дженоа
    01.12.2007 Сампдория 3 : 0 Реджо-ди-Калабрия
    30.01.2008 Реджо-ди-Калабрия 0 : 1 Милан
    23.02.2008 Реджо-ди-Калабрия 2 : 1 Ювентус
    02.03.2008 Реджо-ди-Калабрия 0 : 0 Палермо
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