Ренцо Уливьери
Тренер
|Имя
|Ренцо
|Фамилия
|Уливьери
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|2 февраля 1941
|Имя
|Ренцо
|Фамилия
|Уливьери
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|2 февраля 1941
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Реджо-ди-Калабрия
|5
|2
|2
|1
|Дата
|Матч
|11.11.2007
|Реджо-ди-Калабрия
|2 : 0
|Дженоа
|01.12.2007
|Сампдория
|3 : 0
|Реджо-ди-Калабрия
|30.01.2008
|Реджо-ди-Калабрия
|0 : 1
|Милан
|23.02.2008
|Реджо-ди-Калабрия
|2 : 1
|Ювентус
|02.03.2008
|Реджо-ди-Калабрия
|0 : 0
|Палермо